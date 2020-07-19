Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки ● Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19 ● В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19
фото © pixabay.com
Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона.
Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science.
В ходе работы научные сотрудники наблюдали 50 пациентов, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами — от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой их подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Проанализировав биоматериалы, исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.
Исследователи решили, что этот тип белка играет решающую роль в исцелении больных.
Ранее микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил об отсутствии бессимптомных носителей COVID-19. По его словам, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».
В начале мая врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что на ранней стадии проявления коронавирусной инфекции симптомы схожи с состоянием похмелья. Далее начинается осиплость в голосе, ощущения саднения и першения. Когда инфекция достигает трахеи, зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.
Ощущение нехватки воздуха, по словам эксперта, говорит о наличии заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые выяснили, как хороший сон помогает в борьбе с коронавирусом. Новый коронавирус пришел в нашу жизнь несколько месяцев назад, и с тех пор ученые всего мира находятся в постоянном поиске средств, которые могли бы его победить.
Раскрыты главные механизмы старения и долголетия. Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего (США) раскрыли ключевые механизмы старения и разработали генетические методы увеличения продолжительности жизни.
Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне. Храп и периодические остановки дыхания облегчаются
Ученые рассказали, какие события ведут к снижению активности и набору веса. После окончания школы снижается физическая активность, а материнство связано с увеличением веса
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму видео
Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.