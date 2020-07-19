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Власть

Суд в Крыму оправдал бывшего военного за получение взятки

10:16 воскресенье, 19 июля 2020

Крымский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении офицера запаса Рябчикова, которого обвинили в получении взятки.

Как сообщила пресс-служба суда, бывшего военного судили за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса России, и признали его право на реабилитацию.

«Органами предварительного следствия Рябчиков обвинялся в том, что, он, являясь временно исполняющим обязанности командира подразделения, в один из дней октября 2018 года, находясь на территории воинской части, получил от двух подчиненных взятку в виде денег 800 рублей от каждого, за возврат ранее изъятых у последних другим должностным лицом мобильных телефонов, запрещенных к использованию на территорию воинской части», – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Бывший военный публично решение суда не комментировал.

Ранее Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил старшего лейтенанта запаса Черноморского флота России его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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