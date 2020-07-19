Власть
Суд в Крыму оправдал бывшего военного за получение взятки
Крымский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении офицера запаса Рябчикова, которого обвинили в получении взятки.
Как сообщила пресс-служба суда, бывшего военного судили за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса России, и признали его право на реабилитацию.
«Органами предварительного следствия Рябчиков обвинялся в том, что, он, являясь временно исполняющим обязанности командира подразделения, в один из дней октября 2018 года, находясь на территории воинской части, получил от двух подчиненных взятку в виде денег 800 рублей от каждого, за возврат ранее изъятых у последних другим должностным лицом мобильных телефонов, запрещенных к использованию на территорию воинской части», – говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Бывший военный публично решение суда не комментировал.
Ранее Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил старшего лейтенанта запаса Черноморского флота России его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск и флотов России. В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
В Крым переброшены вертолеты «Терминатор». В Министерстве обороны России сообщили, что авиационные части в Крыму и Краснодарском крае пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».
В Евпатории намерены построить военный городок за 1,2 млрд рублей. Заказчиком строительства, для которого уже ищут подрядчика, выступает Росгвардия.
Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем. Вооруженные силы России проведут учения с боевой стрельбой на полигоне рядом с поселком Заречное под Симферополем.
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму видео
Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.