Стало известно где в Крыму можно встретить смертельно опасного каракурта

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В Крыму каракурта, который считается одним из самых опасных пауков для человека, можно встретить практически повсеместно, кроме Южного берега Крыма.

Информация об этом появилась на официальной страничке Карадагской научной станции.

Сотрудники научной станции напоминают, что этот вид пауков относится к печально известным черным вдовам, которые населяют почти треть земного шара - от Средней Азии до регионов Средиземноморья, от юга Европы до севера Африки, также обитает в некоторых районах Урала и в степном Крыму.

«Населяет он практически всю территорию полуострова, за исключением Южного берега, но неравномерно. Например, если в районе Карадага каракурт встречается крайне редко, то на равнинном крымском побережье – Присивашье, в районе Евпатории и Тарханкута или на Керченском полуострове плотность популяции местами очень высокая», - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что массовые колонии этого паука можно встретить вокруг Кояшского озера.

Чаще всего встреча с каракуртом может произойти в прибрежной растительности в пляжных зонах, он прячется в зарослях, любит пустоши и речные берега, а также его можно найти в овражках и кучах мусора. Заметив хаотичный слой паутины на поверхности земли, нужно насторожиться и проявить особую аккуратность, поскольку это - типичный признак жилища колонии каракурта.

У этого ядовитого паука - длинные ноги и довольно крупный размер, он черного цвета. Самочка паука, которая и представляет для человека опасность, может быть и с фалангу пальца.

Яд, выделяемый каракуртом во время укуса, нейротоксичен, он, попадая в кровь, вызывает паралич дыхательного центра. Однако исследователи напоминают, что атакует паук, только тогда, когда чувствует реальную опасность. Чаще всего его укусы приходятся на нижние и верхние конечности, и по большей части происходят случайно, из-за человеческой рассеянности.

В тексте использованы материалы: МК

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