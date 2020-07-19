Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию

Севастопольский государственный университет планирует обследовать более 120 подводных объектов в районе акватории острова Арвад у побережья сирийского города Тартус.

Об этом со ссылкой на руководителя экспедиции Виктора Лебединского сообщила пресс-служба вуза.

«Мы ожидаем достаточно интересные открытия, связанные с финикийской и более поздними историческими эпохами, ведь остров Арвад упоминается еще в библейских текстах. Часть объектов можно уже сейчас идентифицировать как затонувшие корабли, часть – как затопленные сооружения. Но к какому периоду они относятся, мы сможем понять, только когда к ним погрузятся водолазы или телеуправляемые подводные аппараты», – цитирует Лебединского «Новый Севастополь».

В состав экспедиции войдут до семи человек. Они проведут разведку на акватории площадью 20 квадратных километров на глубине до 80-90 метров.

Помощь ученым окажет водолазная группа Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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