Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных и западных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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