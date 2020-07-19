Происшествия
Под Феодосией столкнулись два авто: есть пострадавшие
Женщина получила травмы в результате столкновения двух автомобилей в селе Насыпное под Феодосией.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье около полудня на автодороге Симферополь – Феодосия близ поворота на поселок Коктебель. Столкнулись кроссовер Mazda CX-5 и ВАЗ 2101. В результате ДТП пострадала женщина – пассажир автомобиля ВАЗ.
Прибывшие на место спасатели с помощью инструмента деблокировали пострадавшую. С многочисленными травмами женщина госпитализирована в отделение травматологии Феодосийской городской больницы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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