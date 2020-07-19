Откуда берутся COVID-диссиденты и кто они такие

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Осознанный отказ от масок во время пандемии COVID-19 - это защитная реакция человеческой психики на стресс.

Так крымский психолог Евгений Черный прокомментировал вывод американских ученых о том, что люди отказываются носить маски и соблюдать социальную дистанцию из-за сниженного интеллекта.

Ранее ученые из Калифорнийского университета выяснили, что отказ соблюдать меры предосторожности во времена пандемии связано со снижением когнитивных способностей человека. Также эксперты нашли жаргонизм для обозначения таких людей – «ковидиот» (COVID-диссиденты).

По мнению гостя студии, такое поведение связано с тем, что у многих людей сниженное чувство опасности, и на это есть несколько причин.

«Когда вокруг обилие информации, грани разумного стираются. Сначала в ВОЗ говорят, что маски не нужны здоровым людям, а потом сами же это опровергают. Нет четких и однозначных рекомендаций. Из-за этого и появляются противоречия. Именно по этой причине у людей возникает чувство, что пандемия происходит не рядом с ними, а где-то далеко. Тогда зачем носить маски?», - сказал Черный в эфире радио «Спутник в Крыму».

Психолог объяснил, что, несмотря на сниженное чувство опасности, люди подсознательно все же боятся пандемии, и поэтому отрицают происходящее.

«Самая распространенная защитная реакция – это отрицание. Иногда люди не верят в очевидность, которая их пугает, парализует их жизнь. Это бессознательный механизм, который, к сожалению, не спасает психику. Спасти ее может только критическое мышление», - уверен специалист.

Мнительным и запутавшимся в обилии информации людям эксперт посоветовал опираться на здравый смысл и анализировать то, что происходит вокруг.

«Спросите у себя, что я сейчас чувствую? Какая информация меня окружает, есть ли альтернатива ей? Нужно тщательно все осознать и сделать выводы. К сожалению, множество людей не умеют этого делать. Но стремиться к этому надо. 10-15 минут осознанности в день еще никому не навредили», - заключил Черный, добавив, что нужно принять происходящее и попытаться абстрагироваться от лишнего шума.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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