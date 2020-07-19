Власть
Объявлено о запуске беспересадочных вагонов из Пскова в Евпаторию
Российский оператор железнодорожных перевозок в аннексированный Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о запуске со 2 августа беспересадочных вагонов из Пскова в Евпаторию.
«В 13:20 отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков – Евпатория. Из Евпатории вагоны отправятся 29 июля и прибудут 31 июля в Псков в 19:00. Из Пскова вагоны следуют поездом № 489/490 до станции Чудово, далее вагоны включаются в состав поезда № 179/180 Санкт-Петербург-Евпатория», – сообщили в пресс-службе перевозчика.
Ранее из-за пандемии коронавируса российский перевозчик отложил запуск девяти поездов из России в Крым.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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