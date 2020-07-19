Власть
На железнодорожных вокзалах Крыма появятся автоматы для покупки билетов
На вокзалах и станциях Крымской железной дороги будут установлены 10 билетопечатающих автоматов для оформления проездных документов в пригородном сообщении по безналичному расчету.
Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
Первые два автомата уже установлены и введены в эксплуатацию на вокзале Симферополя и уже сегодня реализованы первые билеты.
В ближайшей перспективе планируется оборудовать автоматами самообслуживания вокзалы Севастополя, Бахчисарая, Джанкоя, Владиславовки, станций Остряково, Элеваторная и Урожайная.
Установка автоматов самообслуживания позволит сократить очереди в кассах, а также даст возможность пассажирам приобрести билет в круглосуточном режиме.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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