Общество
На этой неделе крымчанки рожали Идрисов, Миронов и Аглай
фото © trendru.info
На полуострове за прошедшую неделю зарегистрировано 618 браков и рождений. В частности, отделы ЗАГС выдали 334 свидетельства о рождении и 284 — о заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.
Наибольшее количество государственных регистраций рождения в Симферополе и Симферопольском районе — 142, Керчи — 29, Феодосии — 28, Евпатории и Ялте — по 26.
При этом мальчиков больше, чем девочек — 194 и 140, а двоен на прошлой неделе было всего три — одна в Красноперекопском районе и две в Евпатории (в этом курортном городе чаще всего рождаются парные новорожденные).
Детям уже традиционно присваивались наряду с привычными именами редкие: Лука, Клим, Мирон, Димаш, Идрис, Сафина, Савелий, Всеволод, Ума, Фагима, Аглая, Сибель, Моника, Веслана, Асия, Лия, Мишель.
Что касается государственной регистрации брака, новые семьи чаще всего создавали также в столице Крыма — 73, Феодосии — 34, Ялте -28, Джанкое — 20, Бахчисарае — 16.
Брачный возраст по населенным пунктам различен, но, все-таки, преимущественно на прошлой неделе брак регистрировали женихи в возрасте 29-32 лет и невесты в возрасте 28-30 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе появится спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. В крымской столице в сквере 50-летия СССР подрядная организация установит первую спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями.
Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое. Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.
Может ли человечество погибнуть из-за удара астероида. Пока эксперты обсуждают о том, готова ли Земля к предотвращению астероидной угрозы, и что пандемия коронавируса рассказала о готовности наций к совместным действиям ради общего блага (спойлер: ничего хорошего), эксперты разбирались, насколько велика вероятность, что человечество погибнет от удара астероида, как динозавры 66 млн лет назад.
Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека. Открытие, как ожидается, поможет узнать природу развития многих генетических заболеваний.
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое
Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19
Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона.