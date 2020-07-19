На этой неделе крымчанки рожали Идрисов, Миронов и Аглай

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На полуострове за прошедшую неделю зарегистрировано 618 браков и рождений. В частности, отделы ЗАГС выдали 334 свидетельства о рождении и 284 — о заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Наибольшее количество государственных регистраций рождения в Симферополе и Симферопольском районе — 142, Керчи — 29, Феодосии — 28, Евпатории и Ялте — по 26.

При этом мальчиков больше, чем девочек — 194 и 140, а двоен на прошлой неделе было всего три — одна в Красноперекопском районе и две в Евпатории (в этом курортном городе чаще всего рождаются парные новорожденные).

Детям уже традиционно присваивались наряду с привычными именами редкие: Лука, Клим, Мирон, Димаш, Идрис, Сафина, Савелий, Всеволод, Ума, Фагима, Аглая, Сибель, Моника, Веслана, Асия, Лия, Мишель.

Что касается государственной регистрации брака, новые семьи чаще всего создавали также в столице Крыма — 73, Феодосии — 34, Ялте -28, Джанкое — 20, Бахчисарае — 16.

Брачный возраст по населенным пунктам различен, но, все-таки, преимущественно на прошлой неделе брак регистрировали женихи в возрасте 29-32 лет и невесты в возрасте 28-30 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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