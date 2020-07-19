Какой сегодня праздник 19 июля

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Сегодня, 19 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Москвы-реки

19 июня в Москве отмечается День Москвы-реки. Праздник задумывался «в целях развития водномоторного спорта, отечественного яхтостроения, пропаганды оздоровления Москвы-реки и усиления ее роли в культурной жизни города».

Обычно праздник проходит как яркое и насыщенное массовое экологическое мероприятие.

Собор Радонежских святых

История установления Собора Радонежских святых восходит к середине XVII века. Именно в то время были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, был напечатан «Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам». Приблизительно к тому же времени относится написание иконы Собора Радонежских святых.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование Собора Радонежских святых на следующий день после праздника в честь Обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — 19 июля.

19 июля 1981 года, было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских святых.

Сысоев день

Народный праздник «Сысоев день» отмечается 19 июля (по старому стилю - 6 июля). В церковном календаре это день памяти преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия афинского. Другие названия праздника: «Сисой и Еремей», «Сисой светел», «Еремей». В народе издавна считали, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса. Она дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.

Также сегодня, 19 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Сисоя Великого

- День металлурга

- Вардавар - праздник Преображения Иисуса Христа в Армении

- Праздник клюканий

- День пирожков с малиновым вареньем

- День соленого бекона (National Flitch Day) в Англия

- День инженера в Непале

- День мучеников в Мьянме

- День коктейля «Дайкири» (National Daiquiri Day) в США

- День независимости от Франции в Лаосе

- День женщин-министров в Японии

- Фестиваль «Кадырга» (Kadirga Festival) в Турции

- День революции (День свободы) в Никарагуа

- Гентский фестиваль (Gentse Feesten) в Бельгии

- День без купальников (Day Without Bathing Suits)

Сегодня именины празднуют: Юлиания, Антон, Василий, Анисим (Онисим), Архипп, Руф, Филимон, Лукьян, Исидор, Паисий, Кирин, Виктор, Диодор, Марфа, Иннокентий, Марин, Дион, Руфин, Епимах, Аполлон (Аполлоний), Валентин, Анатолий, Глеб, Астерий, Лукия, Аввакум (Абакум), Авдифакс, Александрион, Апам, Аронос, Ерм (Ермий), Исавр, Капик, Квинт (Коинт), Кутоний, Неас, Перегрин, Паппиан, Рикс, Сатур, Серин, Сисой (Сысой), Филикс (Феликс).

Что происходило 19 июля в прошлые годы

1789 - французский пока еще малоизвестный депутат М. Робеспьер (будущий лидер Французской революции) впервые поддержал революционеров.

1870 - началась франко-прусская война (по ее итогам осуществилось объединение Германии).

1920 - В России началась борьба с неграмотностью населения, в связи с этим создается чрезвычайная комиссия.

1928 - Китай провел ревизию всех договоров с европейскими государствами и разорвал те из них, которые посчитал «несправедливыми».

1930 - Правительство Финляндии депортировало из страны всех лидеров финской компартии в Советский Союз.

1941 - народным комиссаром обороны СССР назначен И. В. Сталин.

1949 - азиатское государство Лаос добивается получения независимости от Франции.

1969 - 14 крупнейших индийских банков было национализировано правительством Индиры Ганди.

1980 - XXII Олимпийские игры открылись в Москве.

2003 - была проведена первая в мире операция по пересадке языка.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 июля. Какие праздники будут завтра?

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