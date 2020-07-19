И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленный документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Коротко о содержании этого анализа ВОЗ в публикации Голоса Америки.

Новым в документе называют то, что ВОЗ больше уделяет внимания предположению ученых о возможности распространения коронавируса микроскопическими частицами в воздухе.

ВОЗ, учитывая накопленные данные исследований, предполагает, что:

- чаще всего вирус распространяется через близкие контакты с инфицированными людьми;

- есть возможность аэрозольного распространения коронавируса в сочетании с распространением через капли слизи на поверхностях.

ВОЗ призывает глубже исследовать аэрозольный путь инфицирования коронавирусом ‒ когда вирус распространяется от инфицированного человека к неинфицированному через микрокапли слизи в воздухе, попадающие туда при чихании или кашле.

Организация также отмечает важность мер защиты, в частности:

- использование масок в людных местах;

- использование масок в помещениях с плохой вентиляцией;

- ограничение количества людей в помещениях;

- тщательное мытье рук;

- соблюдение безопасной дистанции между людьми.

«Некоторые сообщения о вспышках заражений связаны с пребыванием большого количества людей в помещениях и предполагают возможность аэрозольного распространения в сочетании с распространением через капли, например, во время хоровых репетиций, в ресторанах, или в спортивных залах», ‒ отмечает ВОЗ.

Но дальше говорится, «тщательное расследование предполагает, что в тех очагах заражений вирус также передавался от человека к человеку капельным путем или через загрязненные поверхности».

В начале этой недели более чем 200 ученых обратились с открытым письмом, в котором призвали международные органы, включая ВОЗ, вводить более строгие меры для противодействия распространению коронавируса.

Также недавнее моделирование ситуации с коронавирусом, проведенное японскими учеными при помощи суперкомпьютера, дает основания считать, что тесные помещения с плохой вентиляцией способствуют распространению вируса воздушным путем.

В журнале Clinical Infectious Diseases ученые из Австралии и США Лидия Моравская и Дональд К. Мильтон призвали обратить внимание на воздушный путь распространения COVID-19.

«Исследование авторов и других ученых показывают, вне любых разумных сомнений ‒ вирусы высвобождаются во время выдоха, разговора и кашля в виде микрокапель, столь малых, что они остаются подвешенными в воздухе и представляют риск на расстоянии более чем 1-2 метра от зараженного лица», ‒ говорится в письме.

Американская сеть общественного радиовещания NPR цитирует исследователя Дональда К. Мильтона из Университета штата Мэриленд в США о том, что, по его мнению, аэрозольное заражение может объяснять случаи массового распространения вируса, в частности, во время репетиции хора в штате Вашингтон.

Он сказал, что не полностью поддерживает новую версию советов ВОЗ, но заметил: «Я рад, что они немного сдвинулись. Я разочарован, что они не пошли дальше».

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