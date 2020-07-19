ГИБДД Крыма устроит «облаву» на пьяных водителей

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В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба МВД по республике.

«С 24 по 26 июля в Республике Крым будут проводиться профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель«… В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

В МВД напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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