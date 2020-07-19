Часть Симферополя из-за аварии осталась без воды

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Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения часть крымской столицы в воскресенье осталась без воды, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничено водоснабжение микрорайонов Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое, улицы Мате Залки, 51 Армии, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Бела Куна, Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева) и проспекта Победы. Перебои с водой также в селах Айкаван, Ана-Юрт, Акрополис.

Восстановить водоснабжение планируют до 17:00.

Ранее сообщалось, что связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы: воду перекроют с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля.

Как сообщалось в Крыму идет строительство водовода протяженностью более 50 км, по которому вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе будет подаваться на Симферополь. Благодаря этому крымская столица будет получать дополнительно 50 тысяч кубометров воды в сутки. Уже запущены водоводы для подачи воды в Симферополь из водозаборов в Сакском и Бахчисарайском районах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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