Жительница Симферополя трижды продала свою арестованную квартиру

Одна из жертв, не зная реального положения дел, отдала мошеннице более семи миллионов рублей.

В отношении 52-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По версии следствия, крымчанка продала потерпевшей свою квартиру, не сказав, что на нее наложен арест. Таким образом она незаконно завладела более чем 7 миллионами рублей. Женщина призналась в содеянном. Во время расследования выяснилось, что такую же аферу она проделывала еще минимум два раза, а полученные деньги тратила.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

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