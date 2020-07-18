Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое

фото © pixabay.com

Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.

В Университете Саутгемптона ученые установили, что человечество “вернет» Землю в далекое прошлое. Об этом сообщает PHYS.org.

В ходе исследования специалисты установили, что климат нашей планеты вернется к древним показателям. Уже к 2025 году Земля «вернется» на 3,3 миллиона лет назад.

Именно в этот период количество углекислого газа в атмосфере превысит его показатель во время эпохи плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад. Тогда концентрация СО2 в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион. Сейчас этот показатель составляет 415 частиц.

Такие данные специалисты получили, проанализировав химический состав окаменелостей из глубин Карибского моря. Они показали, что в плиоцене Земля была на три градуса теплее, а уровень моря был выше.

Ранее сообщалось, что на Земле наступила первая за 13 тысяч лет «оттепель». Также Корреспондент писал о том, что потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека. Открытие, как ожидается, поможет узнать природу развития многих генетических заболеваний.

Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной. Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.

Представлен проект реставрации исторического центра Алупки. В Алупке приступают к восстановлению исторического центра, благоустройство пройдет в рамках проекта «Старый город», направленного также и на сохранение исторической среды.

Нового подрядчика для недостроенного театра кукол в Симферополе найдут не скоро. Новое здание кукольного театра в Симферополе введут в эксплуатацию в 2022 году.