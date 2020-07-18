Общество
Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое
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Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.
В Университете Саутгемптона ученые установили, что человечество “вернет» Землю в далекое прошлое. Об этом сообщает PHYS.org.
В ходе исследования специалисты установили, что климат нашей планеты вернется к древним показателям. Уже к 2025 году Земля «вернется» на 3,3 миллиона лет назад.
Именно в этот период количество углекислого газа в атмосфере превысит его показатель во время эпохи плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад. Тогда концентрация СО2 в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион. Сейчас этот показатель составляет 415 частиц.
Такие данные специалисты получили, проанализировав химический состав окаменелостей из глубин Карибского моря. Они показали, что в плиоцене Земля была на три градуса теплее, а уровень моря был выше.
Ранее сообщалось, что на Земле наступила первая за 13 тысяч лет «оттепель». Также Корреспондент писал о том, что потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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