За два года по Крымскому мосту проехало 10 млн машин

Десять миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента его открытия – с мая 2018 года.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«Десять миллионов автомобилей, в том числе 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков, проехали по Крымскому мосту с момента запуска автомобильного движения в мае 2018 года. Транспортный поток в направлении Республики Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств», – говорится в сообщении.

По данным Упрдор «Тамань», летом среднесуточная интенсивность движения выросла почти в два раза по сравнению с весной – до 21 тыс автомобилей. В июне Керченский пролив пересекли почти 280 тыс транспортных средств. С начала июля в Крым через мост проехало больше 150 тыс машин, в сторону материка – больше 100 тыс.

«В целом за 45 дней лета Крымский мост пересекло 550 тысяч машин, а с начала текущего года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн автомобилей, – говорится в сообщении. – Максимальный суточный трафик был зафиксирован 12 июля: почти 25 тысяч автомобилей за 24 часа в оба направления».

По данным пресс-службы, наибольшая транспортная активность приходится на август. В частности, в 2018 и 2019 годах рекордное количество автомобилей в обе стороны зафиксировано 12 августа: 33 тысяч и 36 тысяч транспортных средств за сутки соответственно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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