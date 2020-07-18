Коронавирус в Крыму
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Врач объяснил воздействие коронавируса на мозг
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Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили в субботу, 18 июля, рассказал о том, как коронавирусная инфекция может оказывать влияние на головной мозг.
«Несмотря на то что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями», — заявил Мацкеплишвили в интервью сайту kp.ru.
Он подчеркнул, что есть множество и других вирусных заболеваний, которые проявляются как на коже, так и в нервной системе. В частности, корь или краснуха. По его словам, принцип действия похож: другие инфекции, как и новый коронавирус, приводят к поражению кровеносных сосудов.
«Есть и группа неинфекционных заболеваний, основой которых является воспаление сосудистой стенки, — так называемые системные васкулиты — основными проявлениями которых являются энантема и экзантема, то есть, соответственно, сыпь в ротовой полости и на коже», — отметил врач-кардиолог.
Он добавил, что такие заболевания тоже сопровождаются выраженным повышением температуры, нарушением работы внутренних органов и функций центральной нервной системы.
Несколько дней назад стало известно, как неврологи из отделения клинической и трансляционной нейронауки Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили выяснили, что вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раза выше, чем у больных гриппом.
В июне американские ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе. Исследование показало, что около половины заболевших имели неврологические проявления COVID-19, которые включают головные боли и головокружение.
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