Власти Ялты расширяют систему видеонаблюдения

Ялтинские власти проводят масштабное расширение системы видеонаблюдения на территории региона.

Как пояснил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий, курирующий пилотный проект «Умный город», первые видеокамеры появились на центральной аллее Симеиза, до конца лета ими будет оборудован въезд на набережную Гурзуфа, а почти 80 новых камер планируется установить непосредственно в Ялте.

«Установка дополнительных 78 интеллектуальных видеокамер в Ялте позволит покрыть видеонаблюдением значительную часть набережной и уделить особое внимание местам регулярного возникновения несанкционированной торговли», – уточнил он.

Онацкий добавил, что кроме въезда на набережную Гурзуфа дополнительными «умными» камерами в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут оборудованы Гурзуфский и Симеизский парки, а установка 22 видеокамер в Симеизе даст возможность охватить видеонаблюдением всю центральную часть этого поселка и его въездную группу.

Кроме того, по словам руководителя департамента, в настоящее время ведутся работы по установке системы интеллектуального контроля доступа автотранспорта в Пионерском парке, на улицах Пушкинская и Морская. «С помощью боллардов будет ограничиваться проезд всего транспорта, кроме специального, автомобилей служб города и проживающих там граждан», – обратил внимание куратор проекта.

Он добавил, что «слаженное сотрудничество территориальных органов, муниципальных предприятий и администрации Ялты позволило синхронизировать муниципальные программы и федеральные ведомственные проекты и значительно расширить возможности действующей «Ялтинской городской системы безопасности».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подрядчик уборки парка им. Гагарина в Симферополе провалил работу. Нанятый по контракту подрядчик уборки территории самого большого парка в Симферополе – Гагаринского – не справился с работой.

В Севастополе умерли недавно высаженные деревья. В Севастополе умерли недавно высаженные деревья на небольшом общественном пространстве, которое осенью прошлого года на городской грант благоустроил ТОС «Ивана Голубца, 38».

«Это ужас» - телеведущий Киселев об отсутствии канализации в Коктебеле. Российский журналист, телеведущий, владелец дачи в Коктебеле Дмитрий Киселев считает неудовлетворительной ситуацию с очистными сооружениями в Крыму.

В Ялте подрядчик, ремонтирующий улицу, залил бетоном деревья. В адрес главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта поступила жалоба на действия подрядчика, который ведет работы по капитальному ремонту улицы Свердлова, где строители залили бетоном живые деревья, растущие сквозь тротуар у проезжей части.