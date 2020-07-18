Власти не выпускают лайнер «Князь Владимир» из порта Сочи в Крым

фото © kubnews.ru

Роспотребнадзор не выпускает круизный лайнер «Князь Владимир» из порта города Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба судовладельца ООО «Черноморские круизы». Ожидается, что судно выйдет из порта 19 июля.

«Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта», - прокомментировал ситуацию руководитель компании Виктор Глуховщенко.

По его словам, всем туристам оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим круиз, будут предложены варианты переноса тура на другие даты.

Как ранее сообщалось, круизы на теплоходе «Князь Владимир» прервались в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире. Уже тогда сообщалось, что курсирование лайнера возобновится в середине июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стала известна возможная дата возобновления круизов на лайнере «Князь Владимир». Круизное сообщение на лайнере «Князь Владимир» возобновится предположительно 19 июля.

Севастополь получит еще три «Кометы» на подводных крыльях. Пять катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе.

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы. В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города.

Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля. Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.