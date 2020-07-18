В Севастополе умерли недавно высаженные деревья на небольшом общественном пространстве, которое осенью прошлого года на городской грант благоустроил ТОС «Ивана Голубца, 38».

Проект местных жителей был одним из десяти победителей конкурса для ТОСов. На благоустройство территории бывшего пустыря и организацию сквера было выделено 3 миллиона рублей.

Жители замостили дорожки, поставили урны, скамейки с навесами, а весной этого года высадили десять туй и шесть голубых елей.

Жители не дали посадить деревья меньшего, чем запланировано проектом, размера и настояли на посадке полутораметровых деревьев.

СМИ сообщали, уходом за высаженными деревьями займутся специалисты ГБУ «Парки и скверы». Теперь же выяснилось, что посаженные за бюджетные средства туи засохли — и кто за них в ответе, непонятно.

Местные жители убеждены, что поливать деревья должны «Парки и скверы», однако они не делали этого ни разу.

«Ни разу не приезжала машина ГБУ „Парки и скверы», которое отвечает за уход и получает за это немалые деньги. Сначала дали ответ, что ничего не высаживалось там, а через неделю ответили, что каждую неделю поливают. Почему же они берутся за такой объем и не выполняют свою работу? Кто ответственен за это и почему оплачивается та работа, которая не выполняется?» — интересуется в группе «Черный список Севастополя» («ВКонтакте») Елена Смирнова.

Комментаторы отметили, что и жители близлежащих домов не сильно переживают за судьбу растений.

«Это все, конечно, грустно, но если бы люди не наблюдали из окон, а просто взяли и полили растения, то они бы выжили», — убеждена Елена Кравченко.

В департаменте горхоза сообщили, что сквер на улице Ивана Голубца не находится в ведении «Парков и скверов» и следить за ним обязаны члены ТОСа, который благоустраивал территорию. Контролировать эту работу обязан департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления, уточнили в горхозе.

Однако в профильном департаменте сообщили, что впервые слышат о ситуации в сквере на Ивана Голубца, 38, и не смогли ответить, кто должен следить за территорией.

«По идее, жители могли бы подключиться <к уходу за сквером> и обратиться в управляющую компанию или в управление благоустройства. К сожалению, мы не владели этой ситуацией, от вас только узнали», — сообщили в отделе перспективного развития территорий.

Там уточнили, что обычно имущество, созданное на грантовые средства, передается городу или муниципалитету, однако сквер возле дома 38 ул. Ивана Голубца еще по какой-то причине не был передан городу. А чуть позже уточнили, что благоустройство проводилось на придомовой территории, которая сквером не является — и передавать ее городу не планируется. На все остальные вопросы (в том числе — кто все-таки должен заботиться о высаженных деревьях) в ведомстве согласились ответить только после официального запроса.

Напомним, это не первый и не второй случай, когда в городе засыхают недавно посаженные деревья. В мае этого года подобная история произошла в сквере 60-летия СССР — из-за отсутствия должного полива там начали засыхать молодые растения.

Печальная участь постигла и деревья, высаженные Героями России Олегом Белавенцевым, Антоном Шкаплеровым и Владимиром Карпушенко в 2016 году в сквере Героев Советского Союза: первое засохло, на месте двух остальных ничего нет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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