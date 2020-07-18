В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончался в Крыму.

Соответствующая статистическая информация опубликована на сайте Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 4321 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 3438 человек, в стационарах находятся 404 человека, изолировано в обсерваторы – 479 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 943 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 190 человек, выписано с выздоровлением — 721.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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