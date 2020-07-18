Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки ● Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19 ● В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса ● Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу ● Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончался в Крыму.
Соответствующая статистическая информация опубликована на сайте Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 4321 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 3438 человек, в стационарах находятся 404 человека, изолировано в обсерваторы – 479 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 943 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 190 человек, выписано с выздоровлением — 721.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19. Крым и Севастополь все еще остаются в списке «красных» регионов по заболеваемости COVID-19.
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