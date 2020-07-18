В Крыму группировка четыре года похищала газовый конденсат

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая четыре года похищала газовый конденсат из подземного газопровода в Черноморском районе.

Убытки «Черноморнефтегаза» составили не менее 3,7 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По версии следствия, обвиняемые в период с 2014 года по апрель 2018 года, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, совершили тайное хищение газового конденсата из подземного газопровода Берег – Глебовка в Черноморского районе, тем самым причинив ущерб ГУП «Черноморнефтегаз» в размере не менее 3,7 млн руб», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, два члена группы обвиняются в преступлении, которое предусмотрено пунктами «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Руководитель группировки также обвиняется в этом преступлении. «Кроме того, руководитель организованной преступной группы обвиняется в причинении по неосторожности в ходе осуществления незаконной добычи газового конденсата смерти трем членам этой же преступной группы», – сообщили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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