Происшествия
В Крыму группировка четыре года похищала газовый конденсат
фото © Новости Крыма
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая четыре года похищала газовый конденсат из подземного газопровода в Черноморском районе.
Убытки «Черноморнефтегаза» составили не менее 3,7 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
«По версии следствия, обвиняемые в период с 2014 года по апрель 2018 года, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, совершили тайное хищение газового конденсата из подземного газопровода Берег – Глебовка в Черноморского районе, тем самым причинив ущерб ГУП «Черноморнефтегаз» в размере не менее 3,7 млн руб», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, два члена группы обвиняются в преступлении, которое предусмотрено пунктами «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Руководитель группировки также обвиняется в этом преступлении. «Кроме того, руководитель организованной преступной группы обвиняется в причинении по неосторожности в ходе осуществления незаконной добычи газового конденсата смерти трем членам этой же преступной группы», – сообщили в прокуратуре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка выманила семь млн рублей под видом продажи квартиры. Полицейские задержали жительницу Симферополя, которая подозревается в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 7 млн рублей.
В Симферополе пьяный отец покалечил дочь за разбитый телефон. В ходе употребления спиртного супружеская чета из Симферополя начала скандалить. На кухню к пьющим родителям зашла их младшая дочь и попала под горячую руку отца пьянчуги, который находясь в алкогольном угаре вспомнил, что намедни ребенок повредил мобильный телефон.
Российские мошенники выманили у севастопольских моряков три млн рублей. Полицейские Севастополя задержали двух жителей Астрахани, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере.
Жительница Севастополя за минуту лишилась телефона за 63 тысячи. Подозреваемый в преступлении мужчина спрятал украденное устройство на кладбище.
Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек
Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
вчера
Раскрыты главные механизмы старения и долголетия
Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего (США) раскрыли ключевые механизмы старения и разработали генетические методы увеличения продолжительности жизни.