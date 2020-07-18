Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +28
море +22

Происшествия

В Крыму депутат, обвиняемый в вымогательстве, объявил голодовку

08:12 суббота, 18 июля 2020

В Крыму началось судебное разбирательство по делу депутата Евпаторийского городского совета Романа Волошина.

Вчера состоялось предварительное заседание. Накануне Волошин, находящийся в ИВС, объявил голодовку.

Напомним, депутата задержали в феврале текущего года.

По версии следствия, в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа села Уютное в Сакском районе депутат публично, в присутствии общественности, озвучил информацию, дискредитирующую деятельность компании-арендатора территории. Фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.

Через некоторое время помощница депутата предложила владельцу компании прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей.

Предполагалось, что женщина заключит с компанией медиасоглашение, в рамках которого она, как медиатор, будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет поделена между нею и депутатом. Сам депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа.

«В ходе обысков, проведенных после задержания по местам жительства и в рабочих кабинетах сообщников, изъята информация, представляющая интерес для следствия, – сообщали в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – По ходатайству следствия судом депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он в настоящее время находится. Его помощнице суд избрал меру в виде подписки о невыезде».

В начале июля следствие было завершено, дело передали в суд. Волошин виновным себя не признает.

Отметим, администрацию села Уютное возглавляет сестра экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лобовое столкновение: два человека пострадали в ДТП под Феодосией. Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus попали в больницу с травмами после столкновения с внедорожником в районе Феодосии.

Кабриолет «Рено Меган» разбился в ДТП в Севастополе. На улице Степаняна в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и Renault Cabriolet Megane.

С дуба упал: турист рухнул с дерева во время любования закатом в Крыму. Спасатели Крыма оказали помощь мужчине, который упал с дерева и травмировался на востоке полуострова.

Мародеры вскрыли на востоке Крыма захоронения времен войны. Государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили следы незаконных раскопок захоронений времен Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.

Власть
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Власть
У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

Комиссия Госдумы соседней России по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, утверждает, что установила факт предоставления депутатом из Крыма Андреем Козенко неполных данных в декларации о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы.

Общество
Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации