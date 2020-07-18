Происшествия
В Крыму депутат, обвиняемый в вымогательстве, объявил голодовку
В Крыму началось судебное разбирательство по делу депутата Евпаторийского городского совета Романа Волошина.
Вчера состоялось предварительное заседание. Накануне Волошин, находящийся в ИВС, объявил голодовку.
Напомним, депутата задержали в феврале текущего года.
По версии следствия, в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа села Уютное в Сакском районе депутат публично, в присутствии общественности, озвучил информацию, дискредитирующую деятельность компании-арендатора территории. Фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.
Через некоторое время помощница депутата предложила владельцу компании прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей.
Предполагалось, что женщина заключит с компанией медиасоглашение, в рамках которого она, как медиатор, будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет поделена между нею и депутатом. Сам депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа.
«В ходе обысков, проведенных после задержания по местам жительства и в рабочих кабинетах сообщников, изъята информация, представляющая интерес для следствия, – сообщали в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – По ходатайству следствия судом депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он в настоящее время находится. Его помощнице суд избрал меру в виде подписки о невыезде».
В начале июля следствие было завершено, дело передали в суд. Волошин виновным себя не признает.
Отметим, администрацию села Уютное возглавляет сестра экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Лобовое столкновение: два человека пострадали в ДТП под Феодосией. Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus попали в больницу с травмами после столкновения с внедорожником в районе Феодосии.
Кабриолет «Рено Меган» разбился в ДТП в Севастополе. На улице Степаняна в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и Renault Cabriolet Megane.
С дуба упал: турист рухнул с дерева во время любования закатом в Крыму. Спасатели Крыма оказали помощь мужчине, который упал с дерева и травмировался на востоке полуострова.
Мародеры вскрыли на востоке Крыма захоронения времен войны. Государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили следы незаконных раскопок захоронений времен Второй мировой войны.
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма
Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации
Комиссия Госдумы соседней России по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, утверждает, что установила факт предоставления депутатом из Крыма Андреем Козенко неполных данных в декларации о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
вчера
Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной
Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.