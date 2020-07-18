Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19 ● В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса ● Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу ● Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса ● COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
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Группа испанских ученых нашла симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше всего. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.
Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Возрастной диапазон пациентов составлял от 49 до 60 лет.
Ученые выяснили, что сыпь проявляется за несколько дней до других симптомов COVID-19.
Вместе с тем специалисты пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших.
Кроме того, ученые упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях «эритематозной сыпи» у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.
Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля в Мадриде.
Накануне французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19 — усиленное воспаление и дефицит интерферона.
На прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.
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