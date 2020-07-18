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Коронавирус в Крыму

Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

07:53 суббота, 18 июля 2020
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

фото © rbc.ru

Группа испанских ученых нашла симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше всего. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Возрастной диапазон пациентов составлял от 49 до 60 лет.

Ученые выяснили, что сыпь проявляется за несколько дней до других симптомов COVID-19.

Вместе с тем специалисты пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших.

Кроме того, ученые упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях «эритематозной сыпи» у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.

Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля в Мадриде.

Накануне французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19 — усиленное воспаление и дефицит интерферона.

На прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.

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