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Власть

У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

07:58 суббота, 18 июля 2020
У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

фото © crimea.gov.ru

Комиссия Госдумы соседней России по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, утверждает, что установила факт предоставления депутатом из Крыма Андреем Козенко неполных данных в декларации о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления членом Комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы», – сказано в сообщении.

Так, пояснения, данные Андреем Козенко, сочли «недостаточно убедительными», а в его действиях усмотрели факты нарушения декларирования.

Как уточняется, в данном случае Козенко вынесли предупреждение, так как это его «первое нарушение». За повторное нарушение, согласно опубликованной информации, его могут лишить руководящей должности в комитете или во фракции.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов Госдумы, избранных в Крыму. В список вошли Павел Шперов, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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