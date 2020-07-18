Спасатели эвакуировали туристов с Аю-Дага

В 18.20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг двое туристов оказалась на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжать движение по незнакомому маршруту не могут, необходима помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия оперативно направлено отделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». По прибытии к месту с помощью геолокационного оборудования было установлено местонахождение туристов.

При помощи альпинистского снаряжения спасателями туристы были эвакуированы и выведены к служебному автомобилю. В медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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