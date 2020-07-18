Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек

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Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.

Один человек скончался, сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов – жена, тесть и теща заболевшего ранее мужчины. Также диагноз подтвердился у мужчины, приехавшего в Севастополь из другого региона, и у двоих местных жительниц», – говорится в сообщении.

Скончался 92-летний мужчина, страдающий хроническими заболеваниями. Новая коронавирусная инфекция вызвала осложнения в виде пневмонии, которая привела к летальному исходу.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразился 291 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 235 человек, шесть человек умерло. После выздоровления выписано еще 11 человек.

В Крыму новая коронавирусная инфекция была выявлена у 12 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, за последние сутки – 37 человек, умерло 13 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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