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Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек

Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек

фото © vk.com/aksenovrk

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.

Один человек скончался, сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов – жена, тесть и теща заболевшего ранее мужчины. Также диагноз подтвердился у мужчины, приехавшего в Севастополь из другого региона, и у двоих местных жительниц», – говорится в сообщении.

Скончался 92-летний мужчина, страдающий хроническими заболеваниями. Новая коронавирусная инфекция вызвала осложнения в виде пневмонии, которая привела к летальному исходу.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразился 291 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 235 человек, шесть человек умерло. После выздоровления выписано еще 11 человек.

В Крыму новая коронавирусная инфекция была выявлена у 12 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, за последние сутки – 37 человек, умерло 13 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.

Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса. Группа испанских ученых нашла симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше всего. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19. Крым и Севастополь все еще остаются в списке «красных» регионов по заболеваемости COVID-19.

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса. За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек

Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.

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Курортный сезон

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Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.

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