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Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек
фото © vk.com/aksenovrk
Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.
Один человек скончался, сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов – жена, тесть и теща заболевшего ранее мужчины. Также диагноз подтвердился у мужчины, приехавшего в Севастополь из другого региона, и у двоих местных жительниц», – говорится в сообщении.
Скончался 92-летний мужчина, страдающий хроническими заболеваниями. Новая коронавирусная инфекция вызвала осложнения в виде пневмонии, которая привела к летальному исходу.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразился 291 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 235 человек, шесть человек умерло. После выздоровления выписано еще 11 человек.
В Крыму новая коронавирусная инфекция была выявлена у 12 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, за последние сутки – 37 человек, умерло 13 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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