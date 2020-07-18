«Разрушителя могил» из Севастополя ждет суд

Ради сомнительного удовольствия он похитил часть объекта культурного наследия.

Уголовное дело севастопольца, разрушившего могилу неизвестного советского солдата в Сахарной Головке, направлено в суд. В обвинительном акте говорится, что 37-летний мужчина повредил памятник, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Напомним, в феврале этого года обвиняемый разломал надгробную плиту на Могиле Неизвестного Солдата в районе поселка Сахарная Головка. Глава Балаклавского муниципалитета Евгений Бабошкин сообщил, что памятник испортили не вандалы, а бомжи, которые, по всей видимости, искали металл. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в вандализме. Ранее он уже был судим за кражу.

По версии следствия, мужчина демонтировал шесть фрагментов металлической оградки могилы. Обвиняемый признался в содеянном, пояснив, что желание выпить превзошло здравый смысл.

Как уточняется, в настоящее время памятник восстановлен.

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