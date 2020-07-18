Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 70 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 68 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 22 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 25, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени. Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 июля.

В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч. Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.

Прогноз погоды в Крыму на среду 15 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 июля.