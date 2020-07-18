Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

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Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, за четыре года своей работы мошенники выманили у 600 людей свыше 94,9 млн руб.

«Проверкой установлено, что в период с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года в крупных городах крымского полуострова – Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе – были образованы семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива «Гарант», а также один главный офис в Феодосии», – сообщили в полиции.

Должностные лица кооператива организовали деятельность по привлечению денежных средств физлиц в особо крупном размере – они предлагали выплаты от 10 до 21% годовых за использование вкладов сроком от 12 месяцев и выше. Мошенники заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений и составляли графики выплат с указанием суммы, подлежащей выдаче. Также они выдавали сертификаты, членские билеты КПК «Гарант», на первоначальном этапе выплачивали проценты на паевые взносы.

Затем деньги пайщиками по заключенным договорам выплачивать перестали, из-за чего члены кооператива начали массово выходить из него и требовать возврата денежных средств с процентами. Деньги им не вернули. В результате пострадали более 600 физических лиц, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 94,9 млн руб.

Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Максимальным наказанием, согласно данной статье, является лишение свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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