Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +28
море +22

Власть

Подрядчик уборки парка им. Гагарина в Симферополе провалил работу

Нанятый по контракту подрядчик уборки территории самого большого парка в Симферополе – Гагаринского – не справился с работой.

Дирекция парков крымской столицы выставила компании штраф, сообщил в интервью газете «Южная столица» директор парков Виталий Ратковский.

«Организация из Севастополя обрушила торги на 47%, и сейчас они не вытягивают уборку парков, – рассказал Ратковский. – Финансово набрать нужное количество людей и осуществлять уборку организация не вытягивает. К тому же, работники этой организации – иногородние (севастопольцы), а значит, не знают специфику наших парков. Сейчас я выставил им претензию в виде штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта, и нам приходится «воевать» с компанией, которая не справляется со своими обязанностями».

Директор парков добавил, что рассматривает варианты решения проблемы. «В будущем я планирую пойти по одному из двух путей, в зависимости от того, какой из них одобрит руководство. Либо мы пойдем по пути МБУ «Город», увеличим свой собственный штат и тогда будем обходиться своими силами по уборке и содержанию скверов и парков, либо все останется как прежде, и мы будем проводить торги для того, чтобы к нам заходили организации по уборке», – отметил он.

Ратковский вступил в должность директора муниципального учреждения культуры «Детский парк», которое обслуживает все городские парки, в период действия режима самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Это ужас» - телеведущий Киселев об отсутствии канализации в Коктебеле. Российский журналист, телеведущий, владелец дачи в Коктебеле Дмитрий Киселев считает неудовлетворительной ситуацию с очистными сооружениями в Крыму.

В Ялте подрядчик, ремонтирующий улицу, залил бетоном деревья. В адрес главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта поступила жалоба на действия подрядчика, который ведет работы по капитальному ремонту улицы Свердлова, где строители залили бетоном живые деревья, растущие сквозь тротуар у проезжей части.

Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки. В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.

В Крыму из-за профилактики отключают горячую воду. В Крыму из-за подготовки к отопительному сезону отключают горячую воду.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.

Власть
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Власть
У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации

Комиссия Госдумы соседней России по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, утверждает, что установила факт предоставления депутатом из Крыма Андреем Козенко неполных данных в декларации о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы.

Общество
Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации