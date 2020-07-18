Подрядчик уборки парка им. Гагарина в Симферополе провалил работу

Нанятый по контракту подрядчик уборки территории самого большого парка в Симферополе – Гагаринского – не справился с работой.

Дирекция парков крымской столицы выставила компании штраф, сообщил в интервью газете «Южная столица» директор парков Виталий Ратковский.

«Организация из Севастополя обрушила торги на 47%, и сейчас они не вытягивают уборку парков, – рассказал Ратковский. – Финансово набрать нужное количество людей и осуществлять уборку организация не вытягивает. К тому же, работники этой организации – иногородние (севастопольцы), а значит, не знают специфику наших парков. Сейчас я выставил им претензию в виде штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта, и нам приходится «воевать» с компанией, которая не справляется со своими обязанностями».

Директор парков добавил, что рассматривает варианты решения проблемы. «В будущем я планирую пойти по одному из двух путей, в зависимости от того, какой из них одобрит руководство. Либо мы пойдем по пути МБУ «Город», увеличим свой собственный штат и тогда будем обходиться своими силами по уборке и содержанию скверов и парков, либо все останется как прежде, и мы будем проводить торги для того, чтобы к нам заходили организации по уборке», – отметил он.

Ратковский вступил в должность директора муниципального учреждения культуры «Детский парк», которое обслуживает все городские парки, в период действия режима самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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