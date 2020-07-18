Власть
Парки Симферополя планируют начать закрывать на ночь
Дирекция парков Симферополя намерена войти в федеральную программу «Безопасный город» для установки в парковых зонах ограждений и камер видеонаблюдения.
После этого, возможно, будет введен режим работы парков, сообщил в интервью газете «Южная столица» глава дирекции Виталий Ратковский.
«Есть федеральная целевая программа, которая называется «Безопасный город», и мы хотим туда войти. Сейчас мы проходим все необходимые согласования. Я был в парках материковой России и отметил, что все они закрытые. То есть там каждый парк открыт с 8.00 до 20.00-21.00. Парки ограждены забором и охраняются. Я планирую прийти к этому после того, как мы войдем в ФЦП «Безопасный город», – рассказал Ратковский.
Он уточнил, что такая мера поможет в борьбе с вандализмом. «Такие меры необходимы. Вот, например, несколько дней назад мне позвонили и доложили, что вечером в парк прямо на машине люди заезжают и устраивают гонки. Некоторые выходы из парка я уже перекрыл большими камнями и столбами, чтобы преградить дорогу автомобилистам, которые не понимают, что парк – это зеленая зона, не предназначенная для гонок, но этих мер все равно недостаточно», – подчеркнул директор парков.
Он также сообщил, что намерен решить проблему с уборкой самого большого парка Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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