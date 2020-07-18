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На форум «Таврида» в Судаке едут 150 российских музыкантов
В Судаке 18 июля открывается вторая смена форума «Таврида».
Как сообщается на сайте организаторов, ожидают приезда в Крым 150 музыкантов и вокалистов из России.
Российское информагентство ТАСС сообщает, что в программе смены заявлено участие в форуме продюсера Дениса Колесникова, участника шоу «Песни на ТНТ» Антона Коробки, продюсера проектов «Фабрики звезд» Владимира Коробки, специалистов группы компаний Black Star и других российских музыкантов и работников шоу-бизнеса.
«О законах, касающихся творческой сферы, расскажет советник заместителя председателя Госдумы и генеральный директор сети юридических агентств Валерия Рытвина», – говорится в сообщении.
Российский молодежный образовательный форум «Таврида» сообщил о своем очном открытии в Судаке 10 июля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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