Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +24
море +23

Stars

На форум «Таврида» в Судаке едут 150 российских музыкантов

17:06 суббота, 18 июля 2020

В Судаке 18 июля открывается вторая смена форума «Таврида».

Как сообщается на сайте организаторов, ожидают приезда в Крым 150 музыкантов и вокалистов из России.

Российское информагентство ТАСС сообщает, что в программе смены заявлено участие в форуме продюсера Дениса Колесникова, участника шоу «Песни на ТНТ» Антона Коробки, продюсера проектов «Фабрики звезд» Владимира Коробки, специалистов группы компаний Black Star и других российских музыкантов и работников шоу-бизнеса.

«О законах, касающихся творческой сферы, расскажет советник заместителя председателя Госдумы и генеральный директор сети юридических агентств Валерия Рытвина», – говорится в сообщении.

Российский молодежный образовательный форум «Таврида» сообщил о своем очном открытии в Судаке 10 июля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Алена Свиридова в нарядном платье кладет кирпичи в Крыму. Певица Алена Свиридова, которая приехала на все лето отдыхать в Керчь к себе на дачу, решила «освоить» новую профессию.

«Я в раю»: Российские звезды эстрады массово поехали в Крым. Пока отдых за границей под запретом, артисты штурмуют Черноморское побережье.

Джамала снялась в фильме Netflix с голливудскими актерами. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала снялась в фильме «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стриминговой платформе Netflix.

Джамала сообщила о рождении второго сына. В семье украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы (Сусана Джамаладинова) и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова 19 июня родился второй сын.

Общество
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?

Ждать ли нашествия медуз в Крыму?

Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».

Общество
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму видео

Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.

Общество
Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека

Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека

Открытие, как ожидается, поможет узнать природу развития многих генетических заболеваний.

Власть
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации