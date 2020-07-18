Может ли человечество погибнуть из-за удара астероида

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Пока эксперты обсуждают о том, готова ли Земля к предотвращению астероидной угрозы, и что пандемия коронавируса рассказала о готовности наций к совместным действиям ради общего блага (спойлер: ничего хорошего), эксперты разбирались, насколько велика вероятность, что человечество погибнет от удара астероида, как динозавры 66 млн лет назад.

Говорят, что беда никогда не приходит одна. Вот и астероидный удар повлечет несколько разрушительных эффектов. Один из потенциально опасных объектов пройдет между Землей и Луной 1 сентября этого года. На днях NASA внесло объект диаметром в 49 метров на второе место в списке потенциально опасных объектов 2020 года, если сортировать его по минимально возможному расстоянию пролета. На первом месте находится куда меньший объект диаметром 2-4 метра.

Помимо образования воронки и выброса породы удар крупного астероида будет сопровождаться мощным тепловым излучением, ударной, сейсмической и воздушной волнами, а если удар придется на воду, то вызовет цунами. В общей сложности — семь эффектов, один смертоноснее другого.

Не так давно группа ученых из университета Саутгемптона (Великобритания) выяснила, какой из них унес бы наибольшее число жизней в случае космической катастрофы. Для этого они построили ряд компьютерных симуляций, в которых «бомбардировали» Землю 50 тыс. виртуальных астероидов. Оказалось, что удар вкупе с выбросом осколков и сейсмической активностью не так страшен. В симуляциях на эти три эффекта пришлось около 3% погибших.

Самые губительные спутники астероидного удара — ударная и ветряная волны, способные разрывать внутренние органы и сметать с земли людей и тяжелые объекты. В сценариях исследователей из Саутгемптона порядка 60% жертв погибли именно из-за них.

Цунами тоже продемонстрировали колоссальную губительную силу, но с некоторыми оговорками. С одной стороны, львиная доля нашей планеты покрыта водой, а значит, вероятнее, что астероидный удар придется по ней, а не по суше. Кроме того, разрушительные волны могут проходить сотни километров, прежде чем обрушиться на прибрежную линию. Британские ученые отметили, что цунами наиболее смертоносны в том случае, если удар происходит неподалеку от побережья. Если же он случается вдали, то сила волны успевает в значительной мере снизиться. В целом цунами стали причиной 20% смертей в симуляциях британцев.

Губительный потенциал астероидов зависит не только от того, где они упадут, но и от ряда других факторов, таких как плотность небесного тела, его скорость, угол удара и размер. Исследователи из Университета Саутгемптона рассматривали объекты не более чем 400 м в диаметре. Даже втрое меньший астероид — диаметром 130 метров — способен уничтожить целую европейскую страну, а у более крупных хватит сил, чтобы вызвать последствия для всей планеты. Например, они могут засорить атмосферу настолько, что Земля станет получать меньше солнечного света, и это спровоцирует глобальное похолодание и последующую гибель многочисленных растительных и животных видов.

Такой эффект оказал астероид, уничтоживший динозавров более 60 млн лет назад. Но это был идеальный убийца во многих отношениях. Мало того, что он ударил по месту, богатому залежами серы, да еще и под углом, способствующим наиболее эффективному выбросу материала (примерно 60 градусов), он сам по себе был огромен. По оценкам NASA, чтобы астероид начал оказывать глобальные эффекты, его диаметр должен быть более 1 км. «Убийца динозавров» насчитывал 10–15 км. Однако события, подобные его попаданию в Землю, крайне редки.

Близко к нулю

Несколько лет назад шведские и британские исследователи оценили вероятность того, что в ближайшие 100 лет произойдет глобальная катастрофа, которая положит конец человеческой цивилизации, а возможно, и самому существованию людей. Они проанализировали 12 сценариев апокалипсиса, среди которых было и падение астероида, но его шансы оказались крайне невелики — всего 0,00013%. У пандемии, ядерной войны и глобального потепления куда больше шансов поставить точку в нашей истории.

Клеменс Румпф, возглавлявший команду исследователей из университета Саутгемптона, утверждает, что падение крупных астероидов на Землю —о чень редкое событие. По его оценкам, объекты диаметром 400 м могут падать на планету примерно раз в 100 тыс. лет. Впрочем, даже очень низкие шансы подобного события — это все равно больше, чем полное отсутствие шансов. Так что ученые, наблюдающие за астероидами, предпочитают оценивать вероятности, заранее формируя представление об опасности того или иного объекта.

Доктрина обороны

Так, несколько лет назад свой замысел представили специалисты Планетарного общества — американской некоммерческой организации, специализирующейся на космических исследованиях и популяризации науки. Их план обороны Земли от астероидной угрозы включал пять пунктов: поиск, слежение, определение характеристик, отражение, а также координация и проведение образовательных работ.

Само собой, чтобы отразить угрозу, сначала нужно ее обнаружить, но этого недостаточно. Как отмечают в Планетарном обществе, после открытия астероид может потеряться, и если ученые не успеют составить представление о его орбите, то могут его больше и не найти. Поэтому за обнаруженными объектами требуется наблюдение.

Гипотетический апокалипсис

Например, раз в два года Международная академия астронавтики проводит конференцию по планетарной защите. По сути, это крупный тренинг, в ходе которого не только инженеры и астрономы, но и представители экстренных служб, и юристы получают возможность предотвратить космический апокалипсис. Перед участниками ставится гипотетическая задача на тему: «К Земле движется астероид», после чего они придумывают, как спасти планету или приготовиться к последствиям.

Прошлогоднее задание гласило, что ученые обнаружили потенциально опасный объект диаметром до 300 м за восемь лет до его прибытия к планете. Сперва шансы столкновения были невелики, но в течение месяцев выросли до 100%. Благодаря вложению $2 млрд и координированным действиям космических агентств США, Европы, России, Китая и Японии удалось построить несколько кинетических импакторов. Аппараты успешно сбили астероид с курса, но от него откололся осколок, который в итоге разрушил Нью-Йорк.

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