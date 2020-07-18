Крымчанину, убившему женщину за отказ знакомиться, дали 9,5 лет колонии

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя Сакского района. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ).

Об этом сообщила пресс-служба крымского Следкома.

Следственным отделом по городу Евпатории и судом установлено, что вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора было обнаружено тело 54-летней местной жительницы, которая ранее ушла пасти домашний скот. Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр места преступления с применением современной криминалистической техники и экспертных возможностей, проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за совершение убийства мальчика.

Установлено, что в тот день мужчина пытался неоднократно познакомиться с женщиной, которая встретилась ему на пути, однако получил отказ. В ответ он напал на нее, ударив тупым предметом в область головы. После чего нанес ей ножевые ранения в область шеи, от которых потерпевшая скончалась. Мужчина скрывался сначала в Сакском районе, а затем — в Севастополе.

Свою вину он признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе – где закопал мобильный телефон жертвы.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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