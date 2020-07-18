Коронавирус в Крыму
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Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки
фото © Новости Крыма
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завозные из-за рубежа, 4 выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. «62 из них завозные из-за границы, 101 случай завезен из субъектов РФ и выявлен по контакту с ними, 672 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 108 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – уточнил глава Крыма.
С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, за последние сутки – 37 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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