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Коронавирус в Крыму

Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

10:17 суббота, 18 июля 2020
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки

фото © Новости Крыма

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завозные из-за рубежа, 4 выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. «62 из них завозные из-за границы, 101 случай завезен из субъектов РФ и выявлен по контакту с ними, 672 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 108 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – уточнил глава Крыма.

С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, за последние сутки – 37 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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