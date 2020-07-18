Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму

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Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами, которые были озвучены в видеообращении. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе –​ это статус Крыма.

Капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова.

Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Третья причина –​ хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

В то же время «Дети Тьюринга» сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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