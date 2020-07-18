Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +24
море +23

Общество

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму

16:28 суббота, 18 июля 2020
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму

фото © news.tut.by

Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами, которые были озвучены в видеообращении. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе –​ это статус Крыма.

Капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова.

Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Третья причина –​ хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

В то же время «Дети Тьюринга» сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сегодня начинается звездопад Персеиды. Где и когда смотреть. С 17 июля начинается самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды.

Какой сегодня праздник 17 июля. Сегодня, 17 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 16 июля. Сегодня, 16 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 15 июля. Сегодня, 15 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?

Ждать ли нашествия медуз в Крыму?

Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».

Общество
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму видео

Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.

Общество
Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека

Ученые впервые полностью расшифровали Х-хромосому человека

Открытие, как ожидается, поможет узнать природу развития многих генетических заболеваний.

Власть
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации