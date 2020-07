Какой сегодня праздник 18 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

День памяти преподобного Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря, он считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.

В государственную историю Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Благословив князя на битву с Мамаем, преподобный дал ему в сподвижники двух лучших своих иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

День органов государственного пожарного надзора РФ

Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный праздник - День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые отмечался всеми сотрудниками данных органов в 2007 году.

Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Афанасьев день

Народный праздник «Афанасьев день» отмечается 18 июля (по старому стилю - 5 июля). В церковном календаре день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского. Другие названия праздника: «Афанасий», «Месяцев праздник», «Лунный праздник». На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящен луне.

Также сегодня, 18 июля, отмечают такие праздники:

- День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ

- День памяти преподобного Афанасия Афонского

- Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day)

- День прогулок под дождем

- Всемирный день слушания (World Listening Day)

- День икры (National Caviar Day) в США

- День кислых конфет (National Sour Candy Day) в США

- День знакомства с вашими клиентами (National Get to Know Your Customers Day) в США

- День Конституции Уругвая

Сегодня именины празднуют: Сергей, Афанасий, Степан, Кирилл, Анна, Киприан, Камилла, Арнольд, Кирилла, Лампад.

Что происходило 18 июля в прошлые годы

64 - пожар в Риме: город в итоге сгорел дотла.

1325 - ацтеки основали посреди озера Тескоко город Теночтитлан, ставший столицей ацтекской империи.

1898 - основан один из старейших испанских футбольных клубовАтлетик Бильбао.

1915 - во время Первой мировой войны австрийская подводная лодка в Адриатическом море атаковала итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди» и потопила его.

1925 - впервые опубликована «Mein Kampf» (Моя борьба) Адольфа Гитлера.

1932 - Турция вступила в Лигу Наций и стала ее 56-м членом.

1941 - немецкая авиация уничтожила железнодорожный состав на станции Лычково в Новгородской области, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей.

1947 - Британская Индия из рук короля Великобритании Георг VI получает независимость.

1957 - в США отмечается национальный праздник: День Хот-дога.

1968 - основана компания «Intel» (в настоящее время международная корпорация, занимающая ведущие позиции в области компьютерных технологий).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 июля. Какие праздники будут завтра?

