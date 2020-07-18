Директора ООО в Крыму будут судить за невыплату зарплат

Бывший гендиректор одного из предприятий Ялты предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты 37 работникам.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что с июня 2018 по июль 2019 года действующий на тот момент генеральный директор предприятия не выплатил заработную плату 37 работникам на общую сумму почти 10 миллионов рублей. В то же время имеющиеся на счету предприятия средства он использовал в собственных целях, а также для поддержания и развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия», – говорится в сообщения.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. На данный момент долг перед работниками частично погашен, имущество предприятия на сумму около 23 млн рублей арестовано.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Разрушителя могил» из Севастополя ждет суд. Ради сомнительного удовольствия он похитил часть объекта культурного наследия.

Жительница Симферополя трижды продала свою арестованную квартиру. Одна из жертв, не зная реального положения дел, отдала мошеннице более семи миллионов рублей.

Драку уральского депутата-единоросса с крымским пенсионером будут расследовать. Этим займется Следственный комитет.

Суд арестовал подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака.