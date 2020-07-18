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Власть

Директора ООО в Крыму будут судить за невыплату зарплат

13:56 суббота, 18 июля 2020

Бывший гендиректор одного из предприятий Ялты предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты 37 работникам.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что с июня 2018 по июль 2019 года действующий на тот момент генеральный директор предприятия не выплатил заработную плату 37 работникам на общую сумму почти 10 миллионов рублей. В то же время имеющиеся на счету предприятия средства он использовал в собственных целях, а также для поддержания и развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия», – говорится в сообщения.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. На данный момент долг перед работниками частично погашен, имущество предприятия на сумму около 23 млн рублей арестовано.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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