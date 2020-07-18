Власть
Детей из лагеря «Ласпи» отправят в «Артек»
Детский лагерь «Ласпи» пока не готов принимать большое количество детей, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Он объяснил это тем, что в лагере не обеспечены необходимые условия пожарной безопасности. По словам Развожаева, детей из севастопольского лагеря будут временно отправлять в «Артек».
«Сегодня лично собрал в лагере МЧС и все надзорные ведомства. Еще раз посмотрели, усилили строительный блок. В течение двух недель основные требования, чтобы запустить корпуса круглогодично пребывания, будут выполнены. Ко второй смене, которая начнется 6 августа, эти корпуса будут задействованы», – сказал Развожаев.
Развожаев пообещал, что дети, которые не смогли поехать в «Ласпи» будут отдыхать в «Артеке».
«Севастополю увеличили квоту на «Артек» и 250 наших детей в это воскресенье поедут туда», – сообщил он.
По данным Развожаева, в летние корпуса лагеря «Ласпи» заезд детей начинается 17 июля. В лагере «Горный» сезон начался вовремя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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