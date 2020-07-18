Курортный сезон
Развитие сюжета: Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен ● Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура ● В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год ● Власти Ялты просят людей не гадить на пляжах ● «Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца
Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать
фото © Pixabay
90% пляжей Южного берега Крыма нуждаются если не в срочной реконструкции, то в немедленной экспертизе.
Об этом заявил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Практически все пляжи ЮБК сооружались с 74 по 80-е годы прошлого века. И были рассчитаны на 25 лет. Особенность региона такова, что естественных пляжей крайне мало. Поэтому в советские время и использовали технологию установки волнорезов, между которыми засыпали щебень. Во время весенних штормов море «обкатывало» острые камни, превращая их в гальку, а волнорезы не давали волнам уничтожить искусственно созданные пляжные полосы.
На сегодняшний день все сооружения уже полностью исчерпали свой ресурс: «Это вопрос нескольких лет – через 2-3 года все эти волнорезы начнут массово разрушаться, – сказал Вахрушев. – А строить новые очень дорого: стоимость одного волнореза достигает 500 тысяч долларов».
Правительству Крыма необходимо срочно приступить к разработке программы по расширению и реконструкции уже существующих пляжей и созданию новых, считает эксперт.
С Вахрушевым согласна руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее мнению, ЮБК не справляется с все возрастающим числом туристов: «Нужно перенаправлять потоки, но предварительно подготовить территории – говорит она. – На западном побережье полно роскошных пляжей, но там нет никакой инфраструктуры».
Стамбульникова напомнила историю с Оленевкой, которая встретила в этом году туристов разрытыми коммунальными сетями и разбитыми дорогами. В результате, люди просто уехали в другие места.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура. Чтобы крымские отельеры, размещающие туристов в гостевых домах на участках под ИЖС, могли выйти из тени, необходимо, в первую очередь, ликвидировать сумбур в законодательстве.
В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год. В течение года Крым может принять около восьми миллионов туристов – это идеальное число, которое не скажется на качестве предоставляемых услуг.
«Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца. Реестр мини-гостиниц, работающих в Крыму без регистрации, планируют составить до 1 августа.
Россиянам рассказали как на них наживаются в Крыму. Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах, приезжающих этим летом в Крым.
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма
Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
У депутата Госдумы из Крыма нашли «неточности» в декларации
Комиссия Госдумы соседней России по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, утверждает, что установила факт предоставления депутатом из Крыма Андреем Козенко неполных данных в декларации о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
вчера
Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной
Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.