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Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать

08:19 суббота, 18 июля 2020
Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать

фото © Pixabay

90% пляжей Южного берега Крыма нуждаются если не в срочной реконструкции, то в немедленной экспертизе.

Об этом заявил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Практически все пляжи ЮБК сооружались с 74 по 80-е годы прошлого века. И были рассчитаны на 25 лет. Особенность региона такова, что естественных пляжей крайне мало. Поэтому в советские время и использовали технологию установки волнорезов, между которыми засыпали щебень. Во время весенних штормов море «обкатывало» острые камни, превращая их в гальку, а волнорезы не давали волнам уничтожить искусственно созданные пляжные полосы.

На сегодняшний день все сооружения уже полностью исчерпали свой ресурс: «Это вопрос нескольких лет – через 2-3 года все эти волнорезы начнут массово разрушаться, – сказал Вахрушев. – А строить новые очень дорого: стоимость одного волнореза достигает 500 тысяч долларов».

Правительству Крыма необходимо срочно приступить к разработке программы по расширению и реконструкции уже существующих пляжей и созданию новых, считает эксперт.

С Вахрушевым согласна руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее мнению, ЮБК не справляется с все возрастающим числом туристов: «Нужно перенаправлять потоки, но предварительно подготовить территории – говорит она. – На западном побережье полно роскошных пляжей, но там нет никакой инфраструктуры».

Стамбульникова напомнила историю с Оленевкой, которая встретила в этом году туристов разрытыми коммунальными сетями и разбитыми дорогами. В результате, люди просто уехали в другие места.

В тексте использованы материалы: Новый день

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