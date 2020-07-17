Жительница Севастополя за минуту лишилась телефона за 63 тысячи

Подозреваемый в преступлении мужчина спрятал украденное устройство на кладбище.

В отношении 37-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в краже телефона стоимостью 63 тысячи рублей у местной жительницы, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Женщина лишилась смартфона в поликлинике, буквально на минуту оставив его на скамейке. Мимо проходил мужчина и, воспользовавшись случаем, украл устройство. После этого он отправился на кладбище и спрятал там похищенное. Полицейские установили личность подозреваемого. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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