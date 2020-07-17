Происшествия
Жительница Севастополя за минуту лишилась телефона за 63 тысячи
Подозреваемый в преступлении мужчина спрятал украденное устройство на кладбище.
В отношении 37-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в краже телефона стоимостью 63 тысячи рублей у местной жительницы, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Женщина лишилась смартфона в поликлинике, буквально на минуту оставив его на скамейке. Мимо проходил мужчина и, воспользовавшись случаем, украл устройство. После этого он отправился на кладбище и спрятал там похищенное. Полицейские установили личность подозреваемого. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Бахчисарае мошенник выманил деньги у знакомой в обмен на мифическую помощь. В Бахчисарае полицейскими установлен мошенник, завладевший денежными средствами на сумму 95000 рублей.
В Крыму пойдет под суд злостный вор компьютерной техники. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело против 46-летнего крымчанина, который почти полгода воровал компьютерную технику в столице Крыма.
Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч. Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы.
В Крыму наркоман с ножницами напал на беременную. В селе Перово Симферопольского района сотрудники полиции задержали буйного мужчину, который после употребления наркотиков вооружился ножницами и кидался на прохожих.
Раскрыт механизм заражения человечества опасным паразитом
Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США раскрыли, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
Сегодня начинается звездопад Персеиды. Где и когда смотреть
С 17 июля начинается самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды.
Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени
Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.
Поклонская пришла с проверкой на пляж
Депутат российской Госдумы из Крыма Наталья Поклонская приехала на пляж в Орехово в Сакском районе. По ее словам, на месте отдыха взимают плату за проход.
вчера
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
17 часов назад
Приезд Путина в Крым отменили
22 часа назад
Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса
Полная вакцинация граждан России от коронавируса может быть осуществлена в начале будущего года.