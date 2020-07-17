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Власть

Здания могут упасть: одна из компаний в Крыму строит хлипкие дома

10:12 пятница, 17 июля 2020

Власти будут искать многоэтажки, возведенные данным подрядчиком, так как они представляют опасность для жизни и здоровья людей.

Один из подрядчиков, занимающихся возведением многоэтажных домов в Крыму, использует в своей работе низкокачественный бетон, в связи с чем прочность перекрытий составляет лишь пятую часть от проектных показателей. Об этом у себя в Facebook сообщил глава комитета госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Сомнительное качество работ подрядчика выявил нанявший его инвестор. Оказалось, что при строительстве дома по улице Ленина, 24 в Алуште часть монолитного каркаса изготовлена из бетона крайне низкого качества. В связи с этим средние этажи здания пришлось срочно укреплять.

Сейчас строительство законсервировано, а в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. При этом компания продолжает работать на территории Крыма. По этому поводу состоялось совещание с участием прокуратуры и госстройнадзора, на котором было решено разыскать другие здания, построенные горе-подрядчиком, чтобы проверить качество их конструкций.

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