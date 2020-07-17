Власть
Здания могут упасть: одна из компаний в Крыму строит хлипкие дома
Власти будут искать многоэтажки, возведенные данным подрядчиком, так как они представляют опасность для жизни и здоровья людей.
Один из подрядчиков, занимающихся возведением многоэтажных домов в Крыму, использует в своей работе низкокачественный бетон, в связи с чем прочность перекрытий составляет лишь пятую часть от проектных показателей. Об этом у себя в Facebook сообщил глава комитета госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
Сомнительное качество работ подрядчика выявил нанявший его инвестор. Оказалось, что при строительстве дома по улице Ленина, 24 в Алуште часть монолитного каркаса изготовлена из бетона крайне низкого качества. В связи с этим средние этажи здания пришлось срочно укреплять.
Сейчас строительство законсервировано, а в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. При этом компания продолжает работать на территории Крыма. По этому поводу состоялось совещание с участием прокуратуры и госстройнадзора, на котором было решено разыскать другие здания, построенные горе-подрядчиком, чтобы проверить качество их конструкций.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обещанный новый театра кукол в Симферополе так никто и не построил. Власти Крыма расторгнут контракт с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – компанией «Меандр».
В Севастополье дома для российских военных строили без разрешений. В Севастополе два общества с ограниченной ответственностью вели строительные работы по строительству жилых домов для Министерства обороны России. При этом компании не получили необходимые согласования и разрешения.
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона. В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.
В Крыму обещают починить более 200 км дорог. Более 200 км дорог в Крыму отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки
В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
15 июля
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
20 часов назад
Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу
В Крыму бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу от Роспотребнадзора оказалось пройти не так-то просто.