За манипуляции с интернет-банком крымчанин получит шесть лет тюрьмы

Воспользовавшись украденной у брата бесконтактной банковской картой, житель Алушты совершил множество покупок стоимостью до тысячи рублей.

После этого при помощи украденного у родственника мобильного телефона, он сменил ПИН-код карты и обналичил оставшиеся средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Алуште.

«Украденный телефон мужчина сдал в ломбард, а денежные средства брата частично потратил на покупки, частично перевел на свои электронные кошельки, оставшиеся деньги обналичил через банкомат», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска размотали клубок финансовых манипуляций и вычислили мошенника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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