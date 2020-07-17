Происшествия
За манипуляции с интернет-банком крымчанин получит шесть лет тюрьмы
Воспользовавшись украденной у брата бесконтактной банковской картой, житель Алушты совершил множество покупок стоимостью до тысячи рублей.
После этого при помощи украденного у родственника мобильного телефона, он сменил ПИН-код карты и обналичил оставшиеся средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Алуште.
«Украденный телефон мужчина сдал в ломбард, а денежные средства брата частично потратил на покупки, частично перевел на свои электронные кошельки, оставшиеся деньги обналичил через банкомат», - сообщили в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска размотали клубок финансовых манипуляций и вычислили мошенника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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