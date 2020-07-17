В Ялте воруют цветы из городских клумб, мэр города в шоке

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За последние два месяца из вазонов вертикального озеленения было выкопано более 50 саженцев петунии ампельной и 20 единиц ипомеи батат.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

Как отмечают в МБУ «Зеленстрой», подобные действия вполне можно расценивать как мелкое хулиганство, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

— Такое отношение к городскому имуществу и труду сотрудников муниципального предприятия вызывает недоумение, ведь все преобразования происходят ради благоустройства и развития нашего города. Конечно же, мы будет продолжать делать наш город красивым, но такое отношение просто неприемлемо. Я призываю ялтинцев бережно относиться к нашему городу, любить и беречь его, — подчеркнул глава администрации города Ялта Иван Имгрунт и добавил, что кроме морально-этической стороны это влечет за собой и дополнительные материальные расходы, которые можно было бы потратить на иные, не менее важные и благие цели.

В свою очередь, заместитель начальника МБУ «Зеленстрой» Юрий Якименко отмечает, что в летний период у сотрудников учреждения значительно увеличивается объем работы.

Так, в жаркое время года осуществляется ежедневный полив всех зеленых насаждений, газонов и цветников, производится регулярная прополка, рыхление почвы, внесение удобрений, покос газонов и формовочная стрижка деревьев. Также сотрудники «Зеленстроя» отвечают за уборку сухостоя и опавшей листвы, осуществляют санитарный уход за бордюрами в парках и скверах, проводят регулярную очистку лавочек, а по графику – и памятников.

— Ежедневно на улицах города работают порядка 150 наших сотрудников, в том числе 65 дворников, которые делают наш город краше и чище, — уточняет Юрий Якименко и еще раз призывает горожан бережно относиться к городскому имуществу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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