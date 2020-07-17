В Ялте подрядчик, ремонтирующий улицу, залил бетоном деревья

В адрес главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта поступила жалоба на действия подрядчика, который ведет работы по капитальному ремонту улицы Свердлова, где строители залили бетоном живые деревья, растущие сквозь тротуар у проезжей части.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

По поручению Ивана Имгрунта на место выехал его помощник Сейран Меметов.— Эти деревья растут из балки, над которой проходит тротуар, ранее здесь была решетка, которую должны были заменить. Вместо этого строители просто залили все бетоном, — пояснил помощник главы администрации и добавил, что в отличие от схожей ситуации с кипарисом на той же улице, здесь тротуар шире и поэтому деревья никому не мешали.

По итогам выезда Сейран Меметов связался с подрядчиком и по поручению главы администрации обязал его исправить ситуацию: удалить бетон и установить решетку, работы начались в тот же день. — — Благодарю наших граждан за активную жизненную позицию. Деревья здесь, безусловно, будут сохранены, — заключил глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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