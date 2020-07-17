В Симферополе пьяный отец покалечил дочь за разбитый телефон

В ходе употребления спиртного супружеская чета из Симферополя начала скандалить. На кухню к пьющим родителям зашла их младшая дочь и попала под горячую руку отца пьянчуги, который находясь в алкогольном угаре вспомнил, что намедни ребенок повредил мобильный телефон.

Это стало поводом, чтобы выместить весь свой гнев на несовершеннолетней девочке.

Пьяный отец схватил ведро с водой и ударил им по голове дочурку. В это время нетрезвая мать быстро пришла в себя и осознала весь ужас происходящего. Женщина побежала на улицу просить у прохожих помощи. Пока горе-мать отсутствовала, отец девочки не стал терять времени и решил скрыть улики своего преступления. Он схватил ребенка и запер в подвале дома, пишет КП-Крым.

Когда на место приехали сотрудники полиции, старшая дочь и мать пострадавшего ребенка стали менять свои показания. Оказалось, что мужчина запугал жену и девочку, угрожая им расправой, если те выдадут его ужасный поступок.

Тогда к делу подключились сотрудники Прокуратуры Киевского района Симферополя. По их инициативе органы социальной службы изъяли девочку из семьи и ограничили ее мать в правах. Когда руки пьющего отца-дебошира больше не могли дотянуться до маленькой девочки, старшая дочь рассказали оперативникам всю правду. Мать девочки продолжала молчать до последнего.

Тем не менее, дело было доведено до суда, который признал отца ребенка виновным в нанесении тяжко вреда здоровью несовершеннолетней и отправил его в тюрьму на пять лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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