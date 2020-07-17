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Власть

В Симеизе фсбшники выявили ячейку запрещенной в России организации

09:53 пятница, 17 июля 2020
Ялта

На Южном берегу Крыма, в Симеизе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили ячейку организации Свидетелей Иеговы, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поле зрения пограничников попал местный житель, который по одной из версий имел отношение к этой организации. В итоге, сотрудники Погрануправления совместно с местными правоохранителями провели обыски по адресам, отношение к которым имел подозреваемый.

«Были обнаружены и изъяты из оборота книги и брошюры религиозного толка, оптические носители информации, предположительно содержащие материалы, отнесенные Минюстом России к категории экстремистских», - говорится в сообщении крымских пограничников.

Сейчас все выявленные предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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