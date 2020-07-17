В Севастополе штрафуют за парковку автомобилей возле моря

Специалисты севастопольского главного управления природных ресурсов и экологии проводят рейды, выявляя автомобили, припаркованные в водоохранной зоне. Очередной рейд прошел на Северной стороне города.

«Зафиксировано несколько автомобилей, припаркованных в водоохранной зоне Черного моря вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие», – сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что это нарушение классифицируется как несоблюдение правил использования прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (ст. 8.42 КоАП РФ). Оно влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Севприроднадзором ведется работа по установлению виновных лиц и привлечению к административной ответственности.

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